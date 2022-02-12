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    Fenerbahçe'de 9 futbolcunun üstü çizildi

    Bu sezon da kupa hasretini dindirmekten uzak olan Fenerbahçe'de performansı yeterli bulunmayan 9 isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 09:20
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    Fenerbahçe'de 9 futbolcunun üstü çizildi

    Kadıköy’de  Başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe, en büyük hedefi olan Türkiye Kupası’nda da Kayserispor’a elendi.

    Ligde ve Kupa'da amaçsız kalan sarı-lacivertliler gelecek sezonun yapılandırmasına şimdiden başlamak istiyor.

    Her sezon olduğu gibi sil baştan bir kadro kurmayı düşünen Fenerbahçe'de İsmail Kartal da yönetime bir rapor sunarak gitmesini istediği oyuncuları belirtti.

    Yeni teknik direktörün gelme ihtimalini de düşünen Fenerbahçe yönetimi, listedeki oyuncuların bazılarını elerken 9 futbolcunun kesin olarak gönderilmesine karar verdi.

    İşte üstü çizilen futbolcular:

    LUIZ GUSTAVO

    Sezon başındaki performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olsa da sezonun devamında performansı çok düştü ve sahada olduğu anlarda yaptığı hatalarla tepki topladı.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #1

    NAZIM SANGARE

    Fenerbahçe, Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer etmesine karşın hiç as sağ bek olamadı.

    Geçen sezon Gökhan Gönül'ün arkasında yedek bekledi. Bu sezon ise atletik bir sağ kanat oyuncusu aranmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı ve sağ açık olan Osayi-Samuel bile Sangare'den daha güvenilir bir tercih olarak görüldü.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #2

    MERT HAKAN YANDAŞ

    Fenerbahçe, Sivasspor'dan büyük beklentiler içerisinde transfer etmiş olsa da Mert Hakan, hiçbir zaman as oyuncu haline gelemedi. Çok çaba sarf etse de tribünlerin de tepkisini çekti.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #3

    FILIP NOVAK

    Fenerbahçe, Trabzonspor'dan transfer ettiğinde ligin en iyi sol beklerinden biriydi ancak Fenerbahçe'de o performansını hiçbir zaman sergileyemedi. Oldukça yavaş olması da eksi olarak not edildi.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #4

    MERGIM BERISHA

    Salzburg günlerinden hiç eser olmayan Mergim Berisha, forma şansı bulduğu maçlarda da kaçırdığı pozisyonlarla adeta saç baş yoldurdu.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #5

    DIMITRIS PELKAS

    Fenerbahçe'deki ilk sezonda özellikle deplasmanda kurtarıcı olsa da bu sezon hiç katkı sağlayamadı. Sahada olduğu anlardaki etkisiz performansı dikkat çeken Pelkas, kritik anlarda yaptığı hatalarla da belirleyici oldu.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #6

    JOSE SOSA

    İlk sezonunda zaman zaman iyi performanslar sergilese de bu sezon hiç katkı sağlayamadı. Sözleşmesinin de bitimiyle birlikte Sosa ile yollar ayrılacak.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #7

    DIEGO ROSSI

    Fenerbahçe'nin Los Angeles'tan kiraladığı Diego Rossi, inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası dakika alamamaya başladı.

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #8

    MARCEL TISSERAND

    Fenerbahçe'ye kötü bir başlangıç yapan Tisserand, 3'lü stoperin sağında en iyi günlerini geçirse de Fenerbahçe bu taktikten vazgeçti. Kim Min-Jae ve Attila Szalai varken, yabancı sınırı da düşecekken Kongolu stoperin Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok az...

    Fenerbahçe de 9 futbolcunun üstü çizildi #9


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