Fenerbahçe'de 9 futbolcunun üstü çizildi

Bu sezon da kupa hasretini dindirmekten uzak olan Fenerbahçe'de performansı yeterli bulunmayan 9 isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Kadıköy’de Başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe, en büyük hedefi olan Türkiye Kupası’nda da Kayserispor’a elendi.

Ligde ve Kupa'da amaçsız kalan sarı-lacivertliler gelecek sezonun yapılandırmasına şimdiden başlamak istiyor.

Her sezon olduğu gibi sil baştan bir kadro kurmayı düşünen Fenerbahçe'de İsmail Kartal da yönetime bir rapor sunarak gitmesini istediği oyuncuları belirtti.

Yeni teknik direktörün gelme ihtimalini de düşünen Fenerbahçe yönetimi, listedeki oyuncuların bazılarını elerken 9 futbolcunun kesin olarak gönderilmesine karar verdi.

İşte üstü çizilen futbolcular:

LUIZ GUSTAVO

Sezon başındaki performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olsa da sezonun devamında performansı çok düştü ve sahada olduğu anlarda yaptığı hatalarla tepki topladı.

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan büyük umutlarla transfer etmesine karşın hiç as sağ bek olamadı.

Geçen sezon Gökhan Gönül'ün arkasında yedek bekledi. Bu sezon ise atletik bir sağ kanat oyuncusu aranmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı ve sağ açık olan Osayi-Samuel bile Sangare'den daha güvenilir bir tercih olarak görüldü.

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe, Sivasspor'dan büyük beklentiler içerisinde transfer etmiş olsa da Mert Hakan, hiçbir zaman as oyuncu haline gelemedi. Çok çaba sarf etse de tribünlerin de tepkisini çekti.

FILIP NOVAK

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan transfer ettiğinde ligin en iyi sol beklerinden biriydi ancak Fenerbahçe'de o performansını hiçbir zaman sergileyemedi. Oldukça yavaş olması da eksi olarak not edildi.

MERGIM BERISHA

Salzburg günlerinden hiç eser olmayan Mergim Berisha, forma şansı bulduğu maçlarda da kaçırdığı pozisyonlarla adeta saç baş yoldurdu.

DIMITRIS PELKAS

Fenerbahçe'deki ilk sezonda özellikle deplasmanda kurtarıcı olsa da bu sezon hiç katkı sağlayamadı. Sahada olduğu anlardaki etkisiz performansı dikkat çeken Pelkas, kritik anlarda yaptığı hatalarla da belirleyici oldu.

JOSE SOSA

İlk sezonunda zaman zaman iyi performanslar sergilese de bu sezon hiç katkı sağlayamadı. Sözleşmesinin de bitimiyle birlikte Sosa ile yollar ayrılacak.

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'nin Los Angeles'tan kiraladığı Diego Rossi, inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası dakika alamamaya başladı.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'ye kötü bir başlangıç yapan Tisserand, 3'lü stoperin sağında en iyi günlerini geçirse de Fenerbahçe bu taktikten vazgeçti. Kim Min-Jae ve Attila Szalai varken, yabancı sınırı da düşecekken Kongolu stoperin Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok az...