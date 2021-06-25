Fenerbahçe'de aidat ücretleri 500 TL oldu

Fenerbahçe'de yıllık aidat 50 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

Fenerbahçe'de olağan genel kurul devam ederken konuşmacıların ardıından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç açıklamalarında, "Biz geldiğimizde durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. UEFA'nın raporunda da Avrupa'nın en riskli kulübü çıkmamız sürpriz değildir. Dün anlatılanlarda neredeyse borçlu biz çıkacağız, eski yönetim alacaklı çıkacaktı.

Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. 50 TL aidat yakışmıyor. 121 kongre üyemiz, 250 TL önerdi." ifadelerini kullandı.

Ardından Vefa Küçük aidatın 50 TL'den 250 veya 500 TL'ye yükselmesini oyladı. Oylama sonucunda aidatın 500 TL olmasına oybirlğiyle karar verildi.

KAVGA ÇIKTI

Ardından tribünden, aidatların 500 TL'ye yükseltilmesini isteyen üyeler ile aidatın 350TL olmasını isteyen kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı.

Başkan Ali Koç gerginliğin olduğu bölgeye giderek taraftarları sakinleştirdi.



