Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmada Erzurumspor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular için rejenerasyon programı uygulandı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı.

Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.