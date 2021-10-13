Fenerbahçe'de Alex de Souza'yı geçen yok

Sarı-lacivertlilerde 2010-11 sezonundan sonra 20 golü geçen isim bulunmuyor.

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de, şu ana kadar oynanan 8 maçta tek eksik olarak gollü galibiyetlerin eksikliği dikkat çekti. Aldığı 6 galibiyetin 5'ini 2 gol atarak elde eden sarı lacivertliler, ilk haftada ise Adana Demirspor’u 1-0 yenmişti.

Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sadece Medipol Başakşehir’e gol atamadı.

Henüz ligde bir maçta 3 gol atamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, uyum sürecinin önemli ölçüde atlatıldığını ve sakatlar dönünce takımın gol bulma konusunda daha etkili olacağını düşünüyor.

GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞANIYOR

Fenerbahçe’nin gol yollarında yaşadığı sıkıntı bu sezona özgü değil. Son 4 sezonda 3 ve daha fazla farklı kazanılan karşılaşma sayısı sadece 9.

Bu dönemde Beşiktaş 24, Galatasaray 19, Trabzonspor ise 12 kez 3 ve daha farklı maçlar kazandı.

Sarı-lacivertliler, son 8 sezonda 2 sezon hariç maç başına gol beklentisinin altında kalıyor.

Fenerbahçe’deki gol sorununun bu denli geriye doğru gidiyor olması forvet kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Sarı-lacivertliler adına 2010-11 sezonundan sonra 20 golü geçen isim bulunmuyor. 2010-11 sezonunda Alex de Souza’nın attığı 28 golün ardından hiçbir oyuncu, 20 gol barajının üzerine çıkmayı başaramadı.

VALENCIA’NIN HEDEFİ 15 GOL

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Valencia’nın hedefi ise 15 golü geçmek.

Başarılı hücum futbolcusunun, beklentilerin farkında olduğu ve bu sezon sahada en iyi performansını sergilemeye söz verdiği öğrenildi.