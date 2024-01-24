Fenerbahçe'de Alexander Djiku sürprizi! Başakşehir maçının kadrosuna alındı

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu mücadele öncesinde ise konuk ekip sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı.
Gana Milli Takımı ile birlikte Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Alexander Djiku, ülkesinin B Grubu'nu Yeşil Burun Adaları ve Mısır'ın arkasında tamamlaması üzerine turnuvadan elendi.
Maç kadrosunda yer aldı
Djiku, yaşanan bu gelişme üzerine direkt Türkiye'ye gelirken, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı kadrosuna alındı.
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