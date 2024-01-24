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Fenerbahçe'de Alexander Djiku sürprizi! Başakşehir maçının kadrosuna alındı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku sürprizi! Başakşehir maçının kadrosuna alındı Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda ise Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'na veda eden Alexander Djiku da yer aldı.