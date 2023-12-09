Fenerbahçe'de Alexander Djiku, yeniden sakatlandı! Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Beşiktaş maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım kritik derbi maçında rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu ama yeniden sakatlandı.

Yerini Oosterwolde'ye bıraktı

Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu, maçın 83. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi.

Alexander Djiku'nun yerine Jayden Oostwerwolde oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)