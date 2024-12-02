Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya derbi uyarısı

Haber Merkezi

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, serisini Gaziantep FK karşısında da sürdürmek ve gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi havasını bozmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart sınırındaki Alexander Djiku, Beşiktaş maçı öncesi dikkatli olması konusunda teknik heyet tarafından uyarıldı.

AMRABAT DA TAKIMA DAHİL OLDU

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile sakatlığı süren Çağlar Söyüncü takımda yok.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Slavia Prag deplasmanına götürülmeyen Sofyan Amrabat ise takıma dönecek.