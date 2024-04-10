Fenerbahçe'de Ali Koç, futbolcularla bir araya geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ali Koç, idman öncesi takımla bir araya geldi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan'da Olympiakos deplasmanına çıkacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ali Koç'tan ziyaret

İdman öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi.

Ali Koç, karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi ve futbolcular ile teknik ekibin Ramazan Bayramı'nı kutladı.