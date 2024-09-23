Fenerbahçe'de Ali Koç istifa sesleri Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray kaybetmesinin ardından Ali Koç ve yönetime tepki geldi.

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Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenildi ve sarı-lacivertli camia büyük üzüntü yaşadı.

Büyük umutlarla getirdikleri Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın kaybedilmesi sonrası taraftarlar, sosyal medyada Başkan Ali Koç'u hedef tahtasına koydu.

Sosyal medya platformu X'te, Ali Koç'un istifa etmesi için 100 binden fazla paylaşım yapıldı.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK BİTTİ

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 13 Galatasaray derbisi yaşadı.

GALATASARAY'A KARŞI 5 KEZ MAĞLUP

Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı.

Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.

25 MAÇTA 7 YENİLGİ

Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 25 derbi maçta boy gösterdi.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçlardan 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

JOSE MOURINHO'YA TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Ali Koç ve yönetimin derbi mağlubiyetinde suçunun olmadığını, Jose Mourinho'nun büyük hataları nedeniyle Galatasaray'a kaybedildiğini savundu.