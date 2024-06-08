Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde Ali Koç yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda çoğunluğa bakılmaksızın bugün yapılıyor.

Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu.

İbra edildi

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu.

Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Borç azaldı

Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiği açıklandı.

Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.

Oy pusulaları belli oldu

Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarının oy pusula renkleri belli oldu.

Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.