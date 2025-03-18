Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin bir türlü isteneni veremedi

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Milli araya girilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de sakat futbolcuların iyileşme süreci hız kazanıyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Allan Saint Maximin, sarı-lacivertli takımda 8 milyon euroluk bir fiyaskoya dönüştü.

Yönetim, Fransız oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti.

BİR TÜRLÜ KATKI SAĞLAYAMADI: 16 MAÇTA 3 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, F.Bahçe'den kazandığı 8 milyon euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Saint Maximin, 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve ligde 1'er olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ve ne gol atabildi ne de asist yaptı.

Soğuk savaşa girdiği Jose Mourinho'nun sisteminde yeri yoktu.

RANGERS MAÇINDA KADROYA ALINMAYINCA MOURINHO'YU ELEŞTİRDİ

Disiplinsiz davranışları da eklenince Fenerbahçe'nin transfer fiyaskoları listesine eklendi.

Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınlamıştı.

"OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL, ANTRENMAN YAPMIYOR"

Yıldız futbolcunun bu mesajına Mourinho, Samsunspor maçının ardından yanıt vermiş ve şunları söylemişti:

"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır."