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    Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı

    Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Alper Potuk ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 17:31
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    Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi teknik direktör Erol Bulut'un planları arasında yer almayan Alper Potuk ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    KULÜP AÇIKLADI

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Alper Potuk'a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarıları dileriz." denildi.

    Fenerbahçe de Alper Potuk ile yollar ayrıldı #1

    TAKIMA VEDA ETTİ

    Takım arkadaşlarıyla 17.30'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde saha içerisinde arkadaşlarıyla vedalaşan Alper Potuk daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde ayrıldı.

    Fenerbahçe de Alper Potuk ile yollar ayrıldı #2

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