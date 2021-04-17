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    Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı

    Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 17:39
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    Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor.

    Sarı-lacivertli kulüp, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.

    SEZONU KAPATTI

    Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildi. Bu sakatlık sonrası Altay Bayındır sezonu kapattı.

    Ameliyat edilecek olan Altay 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

    Fenerbahçe de Altay Bayındır sakatlandı #1

    "EL BİLEĞİ KEMİĞİNDE KIRIK SAPTANMIŞTIR"

    "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

    Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

    Fenerbahçe de Altay Bayındır sakatlandı #2

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