Fenerbahçe'de Altay sakatlandı

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında oynayan Fenerbahçe'de kaleci Altay, sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, şok üstüne şok yaşadı. Maçın henüz başında 2-0 geriye düşen, 58. dakikada adale sakatlığı nedeniyle Luiz Gustavo'yu kaybeden Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Altay Bayındır'dan geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 70. dakikasında Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay, acılar içerisinde yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sağlık ekibi, 23 yaşındaki kaleciye hemen oyun alanında müdahale ederken kenara değişiklik işareti yapıldı.

Genç kaleci oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Altay'ın yerine 72. dakikada Berke Özer girdi. Altay'ın sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.