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- Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında eksik çok
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında eksik çok
Yarın (pazartesi) sahasında Ankargücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de 2 cezalı, 5 de sakat isim bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 12:09
- Güncelleme : 17.01.2021 - 12:18
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
Yarın (pazartesi) saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya'da, sakat ve cezalı isimlerin çok olması teknik heyetin canını sıkıyor.
CANER VE MERT HAKAN CEZALI
Fenerbahçe'de, kart cezalısı Caner Erkin ile Mert Hakan yandaş kritik maçta forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Diego Perotti, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci de mücadelede görev alamayacak.