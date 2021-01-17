Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında eksik çok

Yarın (pazartesi) sahasında Ankargücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de 2 cezalı, 5 de sakat isim bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yarın (pazartesi) saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya'da, sakat ve cezalı isimlerin çok olması teknik heyetin canını sıkıyor.

CANER VE MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de, kart cezalısı Caner Erkin ile Mert Hakan yandaş kritik maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Diego Perotti, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Tolga Ciğerci de mücadelede görev alamayacak.