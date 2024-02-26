Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı

İHA
Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Fenerbahçe, maç için Ankara'ya gidecek
3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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