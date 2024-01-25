Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi başladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00’da sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
Fenerbahçe'de çalışmalar devam edecek
Dün oynanan Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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