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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi eksikler
Antalyaspor ile Perşembe günü karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini korurken 5 futbolcu da kesin olarak forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 14:27
- Güncelleme : 03.03.2021 - 14:27
Perşembe günü Süper Lig'de Antalyaspor'la çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor.
5 FUTBOLCU KESİN GUSTAVO BELİRSİZ
Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın kart cezalısı olması, Caner Erkin'in de teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakılmasının yanı sıra Perotti ve Sadık Çiftpınar da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Öte yandan Luiz Gustavo'nun da son durumu maç saatinde belli olacak.
Erol Bulut'un Gustavo'nun oynamama durumunda o bölgede Ozan Tufan'a şans vermesi bekleniyor.