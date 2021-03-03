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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi eksikler

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi eksikler

Antalyaspor ile Perşembe günü karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini korurken 5 futbolcu da kesin olarak forma giyemeyecek.