Fenerbahçe'de Aram Markaroğlu istifa etti

Fenerbahçe Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu Aram Markaroğlu, görevlerinden istifa ettiği duyurdu.

Fenerbahçe’de flaş bir istifa kararı geldi. Fenerbahçe Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu Aram Markaroğlu, görevini bıraktı.

Aram Markaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, görevlerinden üzülerek istifa ettiğini belirterek, "Fenerbahçe Futbol AŞ'deki görevlerim ekim ayı sonunda bitecekti. Ancak yaşadığımız koşullar ve geldiğimiz durum maalesef çok sevdiğim kulübümden beni istifa noktasına getirmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

“ORTAK AKIL MANTIĞI İLE HAREKET BİÇİMİNİ YAKALAYAMADIK”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un göreve gelmeden önce başkan adayı olduğunu açıkladığı ilk büyük toplantısını 22 arkadaşıyla birlikte organize ettiğini hatırlatan Markaroğlu, şunları belirtti:

"Yönetimi devraldığımız 3 Haziran 2018'den bu yana zaman su gibi akıp geçti. Güzel günler yaşasak da kulübümüzün büyüklüğü ile münhasır bir kaos ortamında hep sıkışıp kaldık. Belki de bu kaos ortamının etkisiyle kulübümüzde kolektif bir çalışma ortamını ve ortak akıl mantığı ile hareket biçimin hiç yakalayamadık.

Karar mekanizmasının çalışamaması yetmiyormuş gibi bir de alınan kararların sonrada bizlere iletilmesi hatta tebliği edilmesi vuku buluyordu. Bu, benim için hiçbir gün kabul edilemeyecek bir durum olmadı ancak Sayın Başkanımızı daha fazla kişisel problemlerle uğraştırmama adına bugünlere kadar geldik."