Fenerbahçe'de Archie Brown pazarlığı: Gent 2 katını istiyor

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı..

Sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.

İKİ KATINDAN FAZLA İSTEDİLER

Gent'in 7 milyon euroyu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon euro istediği öne sürüldü.

Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon euroya transfer olan Brown, hücuma verdiği katkı ile ön plana çıkıyor.

2027'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.