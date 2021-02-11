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    Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim Szalai oldu

    Başakşehir'e 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai, ortaya koyduğu performansla takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:24
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    Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim Szalai oldu

    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa sürede uyum sağladı.

    Macar savunmacı, Başakşehir maçında yaptığı kritik müdahalelerle 10 kişi kalan takımının son düdüğe kadar şansının devam etmesini sağladı.

    AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ

    Birçok oyuncu, özellikle uzatmanın son bölümünde yorgun düşerken, 22 yaşındaki futbolcu bir kanat oyuncusu gibi soldan yaptığı bindirmelerle takımını atağa kaldırmaya çalıştı.

    Szalai, yaptıklarıyla taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı.

    Fenerbahçe de ayakta kalan tek isim Szalai oldu #1

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