AA

Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinin oylarıyla katıldığı "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

JOSE MOURİNHO: ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBÜMÜZ VAR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemal Danabaş, "Böyle bir gecede kulübümüzü temsil ederek burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Burada bulunmak hepimizi mutlu ediyor. Bu törenin gelenekselleşerek devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho şöyle konuştu:

"4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için."

"MEVZU BAHİS ÇOCUKLAR OLUNCA HERKESİN KALBİNE DAHA DERİNDEN DOKUNUYOR"

Portekizli teknik adam, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız."

"BU FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yılın erkek futbolcusu ödülünü elde eden takım kaptanlarından Dusan Tadic de şunları kaydetti:

"Minnettarım, her ödülün daha iyi sporcu, insan ve takım arkadaşı olabilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Burada sizlerle birlikte olmak çok güzel. Farklı branştan sporcularla beraber olmak çok güzel. Bu Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Birçok branşta başarılı olmak çok fazla kulüpte olan bir durum değil."

Yılın erkek basketbolcusu ödülünün sahibi olan ABD'li oyuncu Nigel Hayes Davis, Türkçe yaptığı konuşmasında "Burada olduğum için mutluyum. Bu etkinlik çok harika, herkese çok teşekkürler. Bu ödülü kazandığım için çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM"

Törende yılın kadın voleybolcusu seçilen Eda Erdem Dündar ise şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 17 yıldır iyi günde kötü günde bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Bu ailede sizler gibi genç, tutkulu, fedakar Fenerbahçeliler olduğu sürece yarınlarımız aydınlık olacak. Bu ödüle beni layık gören ÜNİFEB ailesine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."

ÖDÜL SAHİPLERİ

Diğer kategorilerde verilen ödüllerin sahipleri şöyle oldu: