Fenerbahçe'de ayrılık! Ryan Kent, devre arasında kiralanacak Teknik direktör İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isimlerin başında gelen Ryan Kent ile devre arasında yollar ayrılacak.

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Süper Lig'de milli araya ezeli rakiplerinin önünde lider bir şekilde giren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerden bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sezon başında bonservissiz bir şekilde renklerine bağladığı Ryan Kent'i kiralık olarak göndereceği öğrenildi.

Menajeriyle görüşülecek

27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi. Kent'in menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

Hedef Ada'ya kiralamak

Fenerbahçe'nin planı ise Ryan Kent'i kiralık olarak Ada'ya göndermek. Şu ana kadar İngiltere ve İskoçya'dan kiralama teklifleri alan sarı lacivertli kulüp, Kent ve menajeriyle görüştükten sonra kesin yol haritasını çizecek.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe formasını 14 kez giyen İngiliz oyunca yalnızca 2 resmi maça ilk 11'de başladı. Sahada 560 dakika kalan yetenekli isim, 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.