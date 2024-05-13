Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Ali Koç ile istediği sportif başarılara bir türlü ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni bir dönemin kapısı aralandı.
Kulübe 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden aday olacağını duyurdu.
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Aziz Yıldırım, şunları söyledi:
Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum
Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi
Bilindiği üzere Ali Koç ile Aziz Yıldırım 6 yıl önce karşı karşıya gelmiş sandıktan Ali Koç çıkmıştı.
Geride kalan 6 yılda Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı.
Sportif olarak başarının gelmemesi Aziz Yıldırım ve ekibini harekete geçiren en önemli unsur oldu.
Aziz Yıldırım'dan açıklama: "Henüz liste hazırlamadım"
Yönetim listesi yayınladığına yönelik iddialara Aziz yıldırım şu ifadelerler yanıt verdi:
Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım.
15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.
Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.
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