Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Fenerbahçe'de efsane başkan olarak nitelendirilen Aziz Yıldırım geri dönüyor. Yönetimin başarısızlıkları üzerine Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

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Ali Koç ile istediği sportif başarılara bir türlü ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Kulübe 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden aday olacağını duyurdu.

Geri dönüyor

Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum

Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi

Bilindiği üzere Ali Koç ile Aziz Yıldırım 6 yıl önce karşı karşıya gelmiş sandıktan Ali Koç çıkmıştı.

Geride kalan 6 yılda Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı.

Sportif olarak başarının gelmemesi Aziz Yıldırım ve ekibini harekete geçiren en önemli unsur oldu.

Aziz Yıldırım'dan açıklama: "Henüz liste hazırlamadım"

Yönetim listesi yayınladığına yönelik iddialara Aziz yıldırım şu ifadelerler yanıt verdi:

