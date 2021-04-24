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Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi, 29-30 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 12:35
- Güncelleme : 24.04.2021 - 12:47
Fenerbahçe’de yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpt bugün Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.
29-30 MAYIS’TA YAPILACAK
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.
ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA HAZİRAN'DA
Çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimler, 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.
GALATASARAY'LA AYNI GÜN OLABİLİR
Öte yandan Galatasaray'da aynı dönemde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu.