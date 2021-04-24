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    Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

    Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

    Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi, 29-30 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 12:47
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    Fenerbahçe’de yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpt bugün Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.

    29-30 MAYIS’TA YAPILACAK

    Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı.

    Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.

    Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

    ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA HAZİRAN'DA

    Çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimler, 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Fenerbahçe de başkanlık seçim tarihi belli oldu #1

    GALATASARAY'LA AYNI GÜN OLABİLİR

    Öte yandan Galatasaray'da aynı dönemde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

    Fenerbahçe de başkanlık seçim tarihi belli oldu #2

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