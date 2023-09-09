Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlandı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tüzükte başkanlık süresinin 4 dönem ile sınırlandırılacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağını açıklandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim." ifadelerini kullandı.

"Adaylar eşit şartlarda yarışacak"

Ayrıca Ali Koç şunları söyledi: