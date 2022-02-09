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    Fenerbahçe'de basketbola yoğun ilgi

    Fenerbahçe'de basketbola yoğun ilgi

    Son dönemde kötü günler geçiren Fenerbahçe futbol takımının taraftarla arası iyice açıldı. Ataşehir'de oynanan basket maçına ilgi gösteren seyirci, Kadıköy'deki maçta tribünleri boş bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:27
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    Süper Lig'de neredeyse hiçbir amacı kalmayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

    45+3'te konuk takımın 10 kişi kalmasıyla maça daha da fazla asılan sarı-lacivertli takım, 90+3'te yediği golle kupadan elendi. Ancak dikkat çeken kısım ise tribünlerin boşluğu oldu.

    Fenerbahçe de basketbola yoğun ilgi #1

    KADIKÖY BOŞ, ATAŞEHİR DOLU

    Futbol maçına ilgi göstermeyen sarı-lacivertli taraftarların, o saatlerde oynanan Fenerbahçe-Real Madrid basket maçında salonu full doldurması da futbolculara verilmiş bir mesaj olarak görüldü.

    Basketbolda iyi giden Fenerbahçe, Real Madrid'i de devirerek Euroleague'te son 5 maçını kazandı.

    Bazı taraftarlar, "Hak edenlerin yanındayız" tarzı paylaşımlar yaparak ruhsuz oynayan futbolculara adeta ders verdi.

    İŞTE DİKKAT ÇEKEN 2 KARE

    Fenerbahçe de basketbola yoğun ilgi #2


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