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    Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlandı

    Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlandı

    Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, Antalyaspor deplasmanında sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 21:16
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 21:29
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    Süper Lig 'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe 'de Berke Özer şoku yaşanıyor.

    Antalya Stadı'nda oynanan maçın 81. dakikasında Akdeniz ekibinin bulduğu beraberlik golünde sakatlanan Berke, oyuna devam edemedi.

    Fenerbahçe de Berke Özer sakatlandı #1

    SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

    Gustavo ile çarpışması sonrası acılar içerisinde yerde kalan yerde ve oyundan sedyeyle alınan 21 yaşındaki kalecinin yerine 84. dakikada Ertuğrul Çetin girdi.

    Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe kalesini devralan Berke Özer'in sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacka.

    18 yaşındaki Ertuğrul, kariyerinin ilk profesyonel maçına Antalyaspor karşısında çıktı.

    Fenerbahçe de Berke Özer sakatlandı #2

    Fenerbahçe de Berke Özer sakatlandı #3

    Fenerbahçe de Berke Özer sakatlandı #4

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