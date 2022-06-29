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    Fenerbahçe'de Berke'nin yerine kim gelecek?

    Fenerbahçe'de Berke Özer'in yerine Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci arayışı sürüyor. Peki, Fenerbahçe'de Berke'nin yerine kim gelecek?
    • 29.06.2022 - 11:10
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    Fenerbahçe'de Berke'nin yerine kim gelecek?

    Türkiye'nin en iyi kalecilerinin çıktığı Fenerbahçe'de Berke Özer, yoluna başka bir takımda devam edecek.

    Altay Bayındır'ın gölgesinde kalan ve aktif olarak oynamak isteyen Berke, kariyeri için yeni bir yola çıkıyor.

    Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından, Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir kaleci arayışı başladı.

    Sarı-lacivertliler'in gündeminde bu kapsamda ise Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

    Ertuğrul Taşkıran daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Akkan ise Rizespor'da boy gösteriyor.

    Peki, Fenerbahçe'de Berke'nin yerine kim gelecek? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe'de Berke'nin yerine kim gelecek?

    FANATİK Gazetesi'nin NTV SPOR'dan derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

    Ertuğrul için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

    Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde. 27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.

    Fenerbahçe de Berke nin yerine kim gelecek? #1


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