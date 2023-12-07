Fenerbahçe'de Beşiktaş derbilerinin en deneyimli ismi Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

İHA

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'a karşı 7 maça çıktı

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon 20 kez forma giydi

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13’ü Süper Lig, 7’si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)