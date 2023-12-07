Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam etti Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile başladı.

İki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda pas ve top kapma oyunu oynadı. İdmanın basına kapalı kısmında ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Antrenmanda gribal enfeksiyon geçiren Joshua King’in yanı sıra tedavileri devam eden Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)