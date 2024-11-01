Fenerbahçe'de Bright Osayi Samel gelişmesi

Haber Merkezi

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 20 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan ve ismi son günlerde ezeli rakip Galatasaray'la da anılan Bright Osayi Samuel'le temas kuruldu.

GÖRÜŞME YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Osayi-Samuel'in, ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.

Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.

ANLAŞMA ÇIKMADI

Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Ön görüşmede ise anlaşma zemini sağlanamadı.

"FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM"

Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermişti.

Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtmişti.

Osayi, yaptığı açıklamada şunları demişti:

Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

8 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 8 kez giydi.

Savunma oyuncusu, bu maçlarda gol atamazken, 1 asist yapmayı başardı.