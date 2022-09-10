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    Fenerbahçe'de Bruma, Lemos ve Novak TFF listesine dahil edilmedi

    Fenerbahçe'de Bruma, Lemos ve Novak TFF listesine dahil edilmedi

    Fenerbahçe'de yeni transfer Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmedi.
    • 10.09.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 21:30
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    Fenerbahçe'de yeni transfer Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmedi. Listeye dahil olmayan 3 futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısınında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

    "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler.  Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır."

    Bruma 3 hafta yok

    Açıklamalara devam eden Fenerbahçe, "Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir." denildi.

    Oyunculara teşekkür edildi

    Liste dışında kalan 3 futbolcusunada teşekkür eden Fenerbahçe, "Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz." sözleriyle açıklamaları bitirdi.

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