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- Fenerbahçe'de Bruma, Lemos ve Novak TFF listesine dahil edilmedi
Fenerbahçe'de Bruma, Lemos ve Novak TFF listesine dahil edilmedi
- 10.09.2022 - 21:00
- Güncelleme : 10.09.2022 - 21:30
Fenerbahçe'de yeni transfer Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmedi. Listeye dahil olmayan 3 futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısınında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır."
Bruma 3 hafta yok
Açıklamalara devam eden Fenerbahçe, "Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir." denildi.
Oyunculara teşekkür edildi
Liste dışında kalan 3 futbolcusunada teşekkür eden Fenerbahçe, "Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz." sözleriyle açıklamaları bitirdi.