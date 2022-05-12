Fenerbahçe'de bu hafta hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Fenerbahçe'de bu hafta hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Süper Lig'in 37. haftası oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Bazı takımlar sahaya tam kadro çıkarken, bazıları ise eksikliklerle boğuşuyor. Peki, Fenerbahçe'de hangi oyuncular forma giyecek?

Süper Lig'in son zamanlarda en iyi takımlarından birisi olan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın gelmesinden sonra yükselişe geçti.

Vitor Pereira döneminden sonra yeniden formunu bulan Fenerbahçe, Beşiktaş maçına kadar yenilmezlik serisini sürdürdü.

Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 37. haftaya başlamaya hazırlanıyor.

37. hafta maçında sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelmeye hazırlana Fenerbahçe için zor bir maç olacak.

Eski bir Fenerbahçeli olan Volkan Demirel'in vereceği taktikler şimdiden merak edilirken, sarı-lacivertli ekipte eksikler bir hayli fazla.

Geçtiğimiz hafta Arda Güler'in sahada yer almamasının ardından araştırma yapan taraftarlar, "Fenerbahçe'de bu hafta hangi oyuncular forma giyemeyecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'de bu hafta hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de bu hafta hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan durumunda bir değişiklik yok. Bu iki futbolcu haftada sahada yer almayacak.

Luiz Gustavo ve Filip Novak ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bir kart daha görmeleri durumunda cezalı konuma düşecekler.

Mert Hakan Yandaş sarı kart cezalısı olurken; Pelkas, Crespo, Kim Min-Jae ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.