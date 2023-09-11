Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmaza girdi Fenerbahçe, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.

ensonhaber.com

Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.

Değeri 900 bin euroya düştü

2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon eurodan 900 bin euroya kadar düşen Kapacak, şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.