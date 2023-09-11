Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmaza girdi

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Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.
Değeri 900 bin euroya düştü
2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon eurodan 900 bin euroya kadar düşen Kapacak, şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.
Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.