Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmaza girdi
ensonhaber.com

Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.

Değeri 900 bin euroya düştü

2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon eurodan 900 bin euroya kadar düşen Kapacak, şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.