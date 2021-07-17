Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma ağabeylik yapacak

Topuk Yaylası Kampı'ndaki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde kendine has tarzı ve çılgınlığıyla bilinen Caner Erkin'in geçtiğimiz yıllara karşın takıma ağabeylik yapması dikkat çekti.

Son yılların en kalabalık sezon öncesi kampını gerçekleştiren Fenerbahçe'de futbolcu bolluğu disipline engel olmuyor.

Pereira ile bu sezon şampiyonluk kuran sarı-lacivertlilerde Caner Erkin de istekli tavırlarıyla dikkat çekiyor.

KÖPRÜ GÖREVİ CANER ERKİN'İN

Portekizli teknik adamın geçtiğimiz döneminin aksine futbolcularla daha fazla iletişimde olduğu gözlemlenirken bu köprüyü de takımın en eski ismi Caner Erkin'le kurması dikkatlerden kaçmadı.

Kampın en başarılı ismi Pelkas olarak göze çarparken, Caner de ağabeylik görevini şu ana kadar iyi bir şekilde yaptı.

Takım arkadaşları ile yakından ilgilenen futbolcu aşırı istekli görünmesiyle yeni sezonda teknik direktör Pereira'nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstlenecek.



