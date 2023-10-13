Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çalışmalara başladı Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, idmana katıldı

ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Çift kale maçla idman sona erdi

Salonda core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanın saha etabında ise koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Fenerbahçeli oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına devam edecek.

Takıma geri döndü

Öte yandan gerçekleştirilen idmanda 18 Eylül tarihinde Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçiren milli futbolcu Cengiz Ünder de yer aldı.

Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından Cengiz için "Yükleniyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı

26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçının 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bırakmıştı.

Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edememişti