Fenerbahçe'de Cengiz Ünder çok iddialı: Kendimi ispat edeceğim Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in Jose Mourinho'ya kendisini ispatlamak istediği öğrenildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, kendisine gelen teklifleri reddetmişti.

Yıldız oyuncunun, Portekizli teknik adama kendisini ispatlamak istediği öğrenildi.

Avrupa kadrosuna da yazılan Cengiz, performansını artırmak ve göze girmek için ekstra çalışıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 34 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.