Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

CENGİZ, BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Cengiz Ünder, bireysel olarak saha koşularına başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.