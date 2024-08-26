Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Levent Mercan ilk kez forma şansı buldu

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Rizespor konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini 15, 60 ve 64'üncü dakikalarda Fred, 53'üncü dakikada Edin Dzeko ile 66'ncı dakikada kendi kalesine Alikulov kaydetti.
CENGİZ VE LEVENT OYUNA SONRADAN GİRDİ
Müsabakanın son dakikalarında ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dikkat çekici oyuncu değişikliklerine imza attı.
Portekizli çalıştırıcı, 78. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna Cengiz Ünder'i aldı.
Mourinho daha sonra ise dakikalar 81'i gösterdiğinde Fred'in yerine Levent Mercan'ı oyuna soktu.
İLK KEZ OYNADILAR
Yapılan bu değişiklikler ile birlikte iki milli oyuncu da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.
Sosyal medyada ise Mourinho'nun bu değişiklikler ile kadroda düşünmediği iki futbolcunun taliplerinin artması için böyle bir hamle yaptığı ileri sürüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış