Fenerbahçe'de Cenk Tosun moral bozmuyor

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Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece 6 maçta 79 dakika şans bulan Cenk Tosun, buna rağmen yaşananları kendisine dert etmiyor.

Milli oyuncu, her an oynayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

MOURINHO VE YÖNETİMDEN TAKDİR

Takım içinde liderlik rolünü üstlenen milli futbolcunun gösterdiği tavrın, teknik direktör Jose Mourinho ve yönetimden büyük takdir gördüğü belirlendi.

MOURINHO'NUN PLANI

Portekizli hoca, Cenk'i özellikle Türkiye Kupası maçlarında kullanmayı düşünüyor.