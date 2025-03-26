Fenerbahçe'de Cenk Tosun takımda kaldı

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası ayrılık iptal oldu...
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.
CENK'İN AYRILIĞINA VETO
Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti.
FENERBAHÇE'DE KALACAK
Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.
17 MAÇTA 2 GOL ATTI
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış