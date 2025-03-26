Fenerbahçe'de Cenk Tosun takımda kaldı

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası ayrılık iptal oldu...

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.

CENK'İN AYRILIĞINA VETO

Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti.

FENERBAHÇE'DE KALACAK

Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.