Fenerbahçe'de Cenk Tosun unutuldu

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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bu sezon toplamda 9 maça çıkabilen 33 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 97 dakika oynayabildi.

4 MAÇTA SADECE 38 DAKİKA OYNADI

Ligde ise 4 maçta 38 dakika şans bulan tecrübeli Cenk Tosun katkısında bulunamadı.

CENK TOSUN KİMDİR?

Cenk Tosun, 7 Haziran 1991'de Almanya'nın Wetzlar kentinde doğmuş, Türk asıllı bir futbolcudur. Santrfor mevkiinde oynayan Tosun, profesyonel futbol kariyerine Eintracht Frankfurt'ta başlamıştır ancak burada sadece bir Bundesliga maçına çıkmıştır.

Daha sonra 2011 yılında Gaziantepspor'a transfer olmuş ve burada 3 sezon forma giymiştir. Gaziantepspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tosun, 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve burada iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2018 yılında ise İngiliz ekibi Everton'a rekor bir transfer ücretiyle (yaklaşık 27 milyon pound) geçmiştir. Everton'da zaman zaman forma şansı bulsa da, sakatlıklar ve form durumu nedeniyle beklentilerin altında kalmış, 2020'de Crystal Palace'a kiralanmış ve sonrasında tekrar Beşiktaş'a kiralık olarak dönmüştür. 2022 yılında Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile tekrar anlaşmıştır. 2024 yılında ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

EURO 2016 VE EURO 2024'TE OYNADI

Cenk Tosun, milli takım kariyerine Almanya genç milli takımlarında başlamış, daha sonra tercihini Türkiye'den yana kullanarak 2013 yılında Türkiye A Milli Takımı'nda ilk maçına çıkmıştır. UEFA Euro 2016 ve Euro 2024 turnuvalarında Türkiye'yi temsil etmiştir.