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    Fenerbahçe'de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak

    Fenerbahçe'de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak

    Fenerbahçe'de santrforlar Samatta, Ademi ve Cisse toplamda 10 gol atabilirken yönetim 3 futbolcuyla da sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 14:52
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    Fenerbahçe'de bu sezon golcüler beklenen performansın altında kaldı.

    Sezon başında Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e kullandığı ifadeler nedeniyle Samatta'dan 30, Cisse'den 15 gol beklentisi oluşan sarı-lacivertli camiada transferin son günü Kemal Ademi de transfer edilerek santror anlamında iyi bir 3'lü oluşturulduğu düşünülüyordu.

    Fenerbahçe de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak #1

    3 SANTRFOR TOPLAM 10 GOL

    Sezon boyunca hücum organizasyonu konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de santrforlar da beklenenin altında kaldı. 27. hafta itibariyle Samatta toplamda 5 gol atabilirken Cisse 4 ve Kemal Ademi de sadece 1 gol kaydedebildi.

    Bu başarısızlığın ardından Kemal Ademi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderilirken Samatta ve Cisse de yedek kulübesine hapsoldu.

    Fenerbahçe de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak #2

    ÜÇÜYLE DE YOLLAR AYRILACAK

    Yönetim zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta için Club Brugge'ün devreye girmesini de fırsat bilerek sezon sonunda tecrübeli futbolcuyla yolları ayıracak. Kemal Ademi'nin de yeniden kiralanması veya teklif gelmesi halinde satılması beklenirken, Cisse ile de sözleşme opsiyonu kullanılmayarak yollar ayrılacak.

    Fenerbahçeli yöneticiler Porto'dan Marega ve Hataysporlu Boupendza için girişimlere şimdiden başladı.

    Fenerbahçe de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak #3

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