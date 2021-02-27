Fenerbahçe'de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Cisse, Samatta ve Ademi ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de santrforlar Samatta, Ademi ve Cisse toplamda 10 gol atabilirken yönetim 3 futbolcuyla da sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon golcüler beklenen performansın altında kaldı.

Sezon başında Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e kullandığı ifadeler nedeniyle Samatta'dan 30, Cisse'den 15 gol beklentisi oluşan sarı-lacivertli camiada transferin son günü Kemal Ademi de transfer edilerek santror anlamında iyi bir 3'lü oluşturulduğu düşünülüyordu.

3 SANTRFOR TOPLAM 10 GOL

Sezon boyunca hücum organizasyonu konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de santrforlar da beklenenin altında kaldı. 27. hafta itibariyle Samatta toplamda 5 gol atabilirken Cisse 4 ve Kemal Ademi de sadece 1 gol kaydedebildi.

Bu başarısızlığın ardından Kemal Ademi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderilirken Samatta ve Cisse de yedek kulübesine hapsoldu.

ÜÇÜYLE DE YOLLAR AYRILACAK

Yönetim zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta için Club Brugge'ün devreye girmesini de fırsat bilerek sezon sonunda tecrübeli futbolcuyla yolları ayıracak. Kemal Ademi'nin de yeniden kiralanması veya teklif gelmesi halinde satılması beklenirken, Cisse ile de sözleşme opsiyonu kullanılmayarak yollar ayrılacak.

Fenerbahçeli yöneticiler Porto'dan Marega ve Hataysporlu Boupendza için girişimlere şimdiden başladı.