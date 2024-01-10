Fenerbahçe'de değişiklik! Sakatlanan Miguel Crespo ilk 11'de yok

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme karşılaşmasında lider Fenerbahçe ile alt sıralarda yer alan Konyaspor kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Crespo yerine İsmail Yüksek maça başladı
İsmail Kartal'ın ekibinde ilk açıklanan ilk 11'de yer alan Miguel Crespo'nun ısınma esnasında sakatlanması sebebiyle İsmail Yüksek ilk 11'e dahil edildi.
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