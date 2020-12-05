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    Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik

    Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik

    Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının yaraları sarılmak isteniyor. Zorlu Denizlispor deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde 8 önemli eksik bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 14:02
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    Gençlerbirliği galibiyetinin ardından büyük bir moralle Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe 15 yıl sonra rakibine kaybederek büyük bir yara aldı.

    Bu maçın üzüntüsünü atlatmak ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde tek hedef Denizli deplasmanında alınacak 3 puan olarak belirlendi. Erol Bulut'un futbolcularının moralini yüksek tutmak için sürekli toplantılar düzenlediği öğrenilirken, Denizlispor cephesinde ise Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yapılmıştı.

    Fenerbahçe de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik #1

    HATIRLA DENDİ ORTALIK KARIŞTI

    Horozlar, Twitter hesabından 2005 yılına ait maçın görüntülerini (Maç 1-1 berabere bitmiş ve Fenerbahçe son hafta şampiyonluğu Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'a kaptırmıştı) paylaşarak "hatırla" notunu düşerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı. Gelen tepkiler sonrası paylaşım silinse de Fenerbahçeli kullanıcıların tepkisi geçmedi.

    Bu olaydan sonra maça daha büyük bir motivasyonla çıkacak olan sarı-lacivertli takımda ise eksikler göze çarpıyor.

    Fenerbahçe de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik #2

    KULÜP REVİRE DÖNDÜ

    Fenerbahçe'de maç öncesinde 8 eksik bulunuyor. Samatta, Lemos, Perotti, Ademi, Harun, Sinan (koronavirüs) ve Sangare sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Luiz Gustavo da Denizli deplasmanında oynayamayacak.

    Fenerbahçe de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik #3

    Fenerbahçe de Denizlispor maçı öncesi 8 eksik #4

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