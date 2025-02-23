Fenerbahçe'de derbi öncesi dev zirve!

Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçı sezonun en kritik mücadelesine sahne olacak.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu derbi öncesinde ise Fenerbahçe'de kulübün ileri gelenleri yemekte buluştu.

BİR ARAYA GELDİLER

Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ve Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı.

Yemekte sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

JOSE MOURINHO'YA MESAJ

Derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin rahat ve neşeli bir tavırda olduğu, Jose Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkalarında olduğu mesajını verdiği öğrenildi.