Fenerbahçe'de dev zirve! Jose Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı...

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Milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve asbaşkan Acun Ilıcalı yemekte bir araya geldi.

OSAYI SAMUEL'İ BEKLİYOR

Takımın durumuyla ilgili Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile görüşlerini paylaşan Mourinho'nun, üst üste oynaması sonrası Mert Müldür'ün performansından memnun olmadığı ve sakatlığı bulunan Bright Osayi - Samuel'in dönmesini beklediği öğrenildi.

KOSTIC VE OOSTERWOLDE

Sporx'in haberine göre; Portekizli teknik adamın ayrıca Filip Kostic'i sol bekte kullanmak istediği ve Sırp yıldıza bekte forma şansı vererek Jayden Oosterwolde'yi stopere çekmek istediğini iki idareciye anlattığı belirtildi.

SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ

Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olan Mourinho, performansıyla eleştirilerin hedefi olan Sebastian Szymanski'yi hala vazgeçilmez olarak görüyor.

DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAKLAR

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin az süre almasından kaynaklı rahatsızlığı bildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, iki isim konusunda milli ara sonrası aksiyon alacak.

Mourinho, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye dönüşümlü forma vereceğini Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya iletti.

"PANİĞE GEREK YOK"

61 yaşındaki teknik adamın ayrıca, toplantıda, "Paniğe gerek yok, her şeyi kontrol altına alacağım." dediği öğrenildi.