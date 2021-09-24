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    Fenerbahçe'de dikkat çeken Mesut Özil-Pereira detayı

    Fenerbahçe'de dikkat çeken Mesut Özil-Pereira detayı

    Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın maç sonu görüntüleri çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 09:29
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    Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği dönemeçte kritik bir avantaj yakalamış oldu.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydederken, konuk takımın tek sayısı ise 85. dakikada Souleymane Doukara'nın ayağından geldi

    Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yerleşirken, ligin yeni takımı Giresunspor ise 1 puanla 19. basamakta kaldı.

    Fenerbahçe de dikkat çeken Mesut Özil-Pereira detayı #1

    PEREIRA VE ÖZİL'DEN 4 GÜN ARAYLA 2 POZ

    Fenerbahçe'de araları bozuk olduğu haberleri dış basına kadar yansıyan teknik direktör Vitor Pereira ve Mesut Özil'in Giresunspor galibiyeti sonrasındaki saha içindeki keyifli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

    Sarı-lacivertli ekibin ligdeki ilk yenilgisini aldığı Başakşehir mücadelesine kenarda başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Mesut Özil, müsabaka sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve hocasının kendisine uzattığı eli yanıtsız bırakmıştı.

    Fenerbahçe de dikkat çeken Mesut Özil-Pereira detayı #2

    BU HAFTA BAMBAŞKA GÖRÜNTÜ

    İkilinin geçtiğimiz haftaya damga vuran o karelerinin ardından bu haftaki pozları dikkat çekti.

    Sarı-lacivertli takımda ilk kez 90 dakika bir maçta oynayan Özil'in keyifli halleri dikkat çekerken, Pereira ile olan diyaloğu da durumdan ne kadar memnun olduğunu gösterdi.

    Fotoğraflarda teknik direktör Vitor Pereira'nın, 90 dakika sahada kalan ve hem attığı golle hem de koşu mesafesiyle galibiyette büyük payı olan öğrencisini tebrik ettiği görülüyor.

    Fenerbahçe de dikkat çeken Mesut Özil-Pereira detayı #3

    KOŞU MESAFESİ DİKKAT ÇEKTİ

    Giresunspor önünde 11.3 kilometre koşan Mesut Özil, 12.5 km koşan takım arkadaşı Luiz Gustavo ve 11.8 kilometre mesafe kat eden Giresunsporlu Flavio'nun ardından sahanın en çok koşan 3. ismi olmayı başardı.

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