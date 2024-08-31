Fenerbahçe'de Dominik Livakovic 4 maçın 3'ünde gol yemedi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.
4 MAÇTA 10 PUAN
Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.
Fenerbahçe'nin aldığı puanlarda önemli rollerden birini de kalesini koruyan Dominik Livakovic oynadı.
4 MAÇIN 3'ÜNDE GOL YEMEDİ
Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3'ünde kalesini gole kapattı.
Livakovic, yalnızca Göztepe maçında kalesinde 2 gol gördü.
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